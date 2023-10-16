شاهد بالفيديو.. في لفتة وجدت الإشادة والتقدير.. مدرسة مصرية تستقبل طلابها الجدد بالنشيد الوطني السوداني ومتابعون: (شكراً مصر مافي أجمل من كدة)





انهالت الإشادات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على إدارة مدرسة مصرية قامت بلفتة بارعة تجاه طلابها السودانيين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت إدارة المدرسة باستقبال الطلاب في أول يوم دراسي بالنشيدين المصري والسوداني.

الطلاب السودانيون الصغار تفاعلوا مع الخطوة وقاموا بترديد النشيد الوطني لبلدهم بطريقة مؤثرة, وكتب متابعي المقطع (مصر يا أخت بلادي يا شقيقة) وكتب آخر (شكراً مصر ومافي أجمل من كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين