الشرق الأوسط “على شفير الهاوية”.. تحذير أممي لإسرائيل و”حماس”





دعوات أممية عاجلة لحركة حماس بالإفراج عن جميع الرهائن ولإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط تحذيرات من أن الشرق الأوسط بات “على شفير الهاوية”.

وفي بيان الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة”.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل “يمكن إرسالها في غضون ساعات”، لافتا إلى أن طواقم الأمم المتحدة “تحتاج إلى أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير”.

ودعا حماس إلى إطلاق سراح الرهائن “فورا” و”بدون شروط”.

وأكد أن “كل واحد من هذين الهدفين مبرر في حد ذاته. ولا يجب أن يتحولا إلى أوراق مساومة وينبغي تنفيذهما لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله”، مشيرا إلى واجبه في توجيه هذين النداءين “في هذه اللحظة الدراماتيكية، بينما نحن على شفير الهاوية في الشرق الأوسط”.

وأعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي بعد يوم من تنفيذ حماس هجمات على مقرات عسكرية وبلدات إسرائيلية خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت سبعة أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض في غزة ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والوقود والغذاء عن غزة طيلة فترة النزاع، قبل أن تستأنف ضخ المياه إلى جنوب القطاع الأحد.

ودعا الجيش الجمعة المدنيين في شمال قطاع غزة (1,1 مليون نسمة) إلى الانتقال بدون إبطاء نحو جنوبه.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حماس احتجزت 155 رهينة، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض منهم خلال عمليات توغل محدودة في غزة.

العين الاخبارية