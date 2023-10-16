الصين تعلن مقتل 4 من مواطنيها في الحرب بين إسرائيل وغزة





قالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن أربعة مواطنين صينيين قتلوا وأصيب ستة آخرون ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوزارة إن الرحلات الجوية التجارية بين الصين وإسرائيل لا تزال تعمل في الوقت الحالي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وبحسب تعداد لوكالة “فرانس برس” نشر الأحد، وأكدته سلطات مختلف البلدان المعنية، قُتل حوالي 160 مواطنا أجنبيا يحمل العديد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضا.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد، والذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

الحرة