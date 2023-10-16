بوتين: من المستحيل بناء أمن بعض الدول على أساس تقويض أمن الآخرين





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة متلفزة، اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء.

وحذر بوتين، في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى.

ونوّه الرئيس فلاديمير بوتين إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين الحالية، قائلا: “تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري”، مؤكدا على تساوي الجميع في نظر موسكو.

ورحّب الرئيس الروسي بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني مؤكدا أنها يمكن أن تكون جزءا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

وشدد بوتين على أن “هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه”، لافتا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.

وكالة سبوتنيك