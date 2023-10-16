تصريح مفاجئ لأنشيلوتي عن تدريب البرازيل





علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على ما تردد لفترة طويلة عن توليه قيادة المنتخب البرازيلي، بدءا من الصيف المقبل.

وكانت مصادر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد ذكرت أن أنشيلوتي سيحل بدلا من المدرب المؤقت للسيليساو، فرناندو دينيز، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو/حزيران 2024، على أن يستهل مهمته مع راقصي السامبا ببطولة كوبا أمريكا المقبل.

لكن أنشيلوتي قال في تصريح مفاجئ لإذاعة “Radio 1″، بخصوص ما تردد عن اتفاقه مع الاتحاد البرازيلي: “كلها مجرد شائعات.. أشعر أنني بحالة جيدة جدا في ريال مدريد هذه الفترة”.وأضاف: “لقد بدأنا الموسم بطريقة رائعة، ونأمل أن نواصل بهذا المستوى”.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، و3 نقاط عن الغريم برشلونة صاحب المركز الثالث.

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