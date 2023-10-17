شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تظهر مع مدربها الخاص داخل صالة “الجيم” وتجري تمارين رياضية شاقة لتستعيد وزنها





تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد اهتمام الرواد والمتابعين وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس وهي داخل صالة “الجيم” مع مدربها الخاص.

وأجرت المهندس تمارين رياضية شاقة عبارة عن رفع الحديد تحت إشراف مدربها الخاص في خطوة منها لإستعادة وزنها بعد أن أحست بزيادة في وزنها الطبيعي حسبما أكد المتابعون.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين