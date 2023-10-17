شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مغربية تتزوج من شاب سوداني وتتغزل فيه: (تغيرت حياتي بعد أن تعرفت عليه من آلم ومرض إلى فرح وسرور..فاهمني حاسس بيا يستاهل كل الهدايا الفي الكون)





عبرت حسناء مغربية عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عن سعادتها الكبيرة بعد أن اجتمعت بفارس أحلامها وزوجها الشاب السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثقت العروس المغربية للحظات حياتها قبل أن تتعرف على زوجها السوداني وبعد أن تعرفت عليها وذلك عبر مقطع فيديو قامت بنشره.

وكشفت العروس عن التغير الذي حصل لها بعد أن كانت مريضة وطريحة الفراش الأبيض بالمشفى قبل أن تتعرف على حبيبها السوداني الذي غير حياتها وفقاً لما جاء في الأغنية التي أرفقتها مع المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين