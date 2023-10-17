شاهد بالصورة والفيديو.. نجوم مصريون يجربون الأكل السوداني ( الأقاشي والملوخية المفروكة وسلطة الدكوة) ويجمعون على جماله وطعامته





خاض نجوم مصريون ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تجربة أكل الوجبات السودانية الشهيرة ووثقوا للتجربة بالفيديو الذي قاموا بنشره عبر حساباهم المتابع على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام محمد رفقة زميلته سارة وصديق لهم بعرض عدد من المأكولات السودانية الشهيرة.

وقاموا بعرض الملوخية المفروكة والأقاشي وسلطة الدكوة إضافة للشطة السودانية الحارة, وأجمع النجوم بعد خوضهم التجربة على جمال وطعامة الأكل السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين