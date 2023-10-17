شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات من الصين يتجمعن بالعشرات ويحاصرن شاب سوداني يرتدي الزي القومي من أجل التقاط “سيلفي” معه وساخرون: (ميسي فرع الصين)





خطف شاب سوداني الأضواء في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين وتجمع العشرات حوله وفقاً لما أظهره مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تجمع العشرات من الفتيات الصينيات لالتقاط صورة “سيلفي” مع الشاب السوداني الذي ظهر وهو يرتدي الزي القومي السوداني “الجلابية”.

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد شكك البعض في حقيقة الفيديو بينما عارضهم بقية المعلقين مؤكدين صحة الفيديو وكتبوا (ميسي فرع الصين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين