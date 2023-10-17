دول جديدة.. السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً





أعلنت وزارة السياحة السعودية عن إتاحة تأشيرة الزيارة “إلكترونيًا” لمواطني عدد جديد من الدول، والتي تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة للسعودية إما بشكل إلكتروني أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وأوضحت وزارة السياحة أن عدد الدول التي بإمكانها الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول إلى السعودية إلى 63 دولة.

وبحسب البيان، تأتي الخطوة الجديدة امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح السعودية وتواصلها مع العالم، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3 بالمئة إلى أكثر من 10 بالمئة، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.

وبجانب مواطني الـ 63 دولة، أوضحت الوزارة أن التأشيرة السياحية متاحة لـ 7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات “الشنغن”، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما تمنح المملكة أيضًا تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر من عام 2019، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول.

وتعتزم وزارة السياحة المضي قدمًا في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

سكاي نيوز عربية