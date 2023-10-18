شاهد بالفيديو.. حسناء أثيوبية فائقة الجمال تغني أغنية الفنانة منال البدري (راجل التهريب) خلال حفل بنادي ليلي وتصطحب معها راقصون يقلدون رجال السودان عبر ارتداء “الجلابية” وساخرون: (لما التقليد يطلع أحلى من الأصلي)





تصدر مقطع فيديو من حفل تم تصويره داخل نادي ليلي بأثيوبيا قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحفل أحيته مطربة أثيوبية حسناء تغنت خلاله بأغنية الفنانة السودانية المعروفة منال البدري.

وقدمت الفنانة الحسناء التي اصطحبت معها راقصين شباب ارتدوا الجلابية السودانية أغنية (راجل التهريب) بطريقة نالت اعجاب واستحسان المتابعين.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين تغزل في المطربة وفي طريقة أدائها وكتب أحدهم (لما التقليد يطلع أحلى من الأصلي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين