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شاهد بالفيديو.. المراهق السوداني الصغير “همام” يصيب بنات الخرطوم بالهلع بعد “تفحيطه” بــ(الكارو) خلال رحلة لفتيات العاصمة النازحات لمزارع الولاية الشمالية الخضراء

2023/10/18

وثقت فتاة سودانية وعبر مقطع فيديو لرحلة قامت بها رفقة عدد من صديقاتها لإحدى مزارع الولاية الشمالية التي قصدوها بعد الحرب الدائرة في الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استغلت الفتاة رفقة صديقاتها عربة (كارو حمار) يقودها مراهق صغير للتجول في مزارع بإحدى مدن الولاية الشمالية الخضراء.

ووفقاً للمقطع المتداول فقد أصاب المراهق الصغير “همام” الفتيات بالهلع بعد تفحيطه بالحمار وسط صرخة الفتاة التي كانت تصور المشهد وتطالبه بالتوقف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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