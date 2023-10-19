أسعار اللحوم في مصر.. تحرك حكومي للسيطرة على الأسواق





لا تزال أسعار اللحوم في مصر تواصل الارتفاع رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاولة ضبط الأسواق والسيطرة على زيادة أسعار السلع.

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على طرح منتجات الدواجن واللحوم بأسعار منخفضة في العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم في مصر وجميع المواد الغذائية.

في هذا التقرير التالي نتعرف على أسعار اللحوم في مصر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسعار لدى الجزارين والعوامل المؤثرة في ذلك.

أسعار اللحوم في مصر

تتوفر اللحوم الطازجة البلدية في مصر بسعر 240 جنيها للكيلوغرام، أما عن اللحوم الطازجة السودانية والجيبوتية تتوفر بسعر 220 جنيها للكيلوغرام.

يبلغ سعر اللحوم المجمدة المستوردة 160 جنيها للكيلوغرام، وتوفر الوزارة أيضًا جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من ما عليها في الأسواق الأخرى بخصم يصل نسبته إلى 25%.

ومن ناحية أخرى تستمر جميع المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين في صرف جميع السلع التموينية للمستحقين الذين يحملون البطاقات التموينية.

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وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر العديد من السلع التموينية على بطاقات التموين بشكل مدعم ومخصص لكل بطاقة على حد، وذلك من خلال وجود 40 ألف منفذ على مستوى جمهورية مصر العربية وتوفر الوزارة كافة السلع الغذائية المحددة على بطاقات التموين.

وفرت أيضًا وزارة التموين اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والفاكهة والخضروات بكميات كبيرة مع ضمان جودتها حتى تلبي احتياجات المواطن من السلع، وذلك بأسعار أقل عن الأسواق الخارجية الأخرى.

أسعار اللحوم في مصر لدى الجزارين

تختلف أسعار اللحوم في مصر لدى الجزارين وذلك بناء على المنطقة السكنية وتتراوح أسعار الكيلوغرام من اللحوم في مصر لدى الجزارين ما بين 300 إلى 400 جنيها للكيلو.

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العوامل التي تؤثر في أسعار اللحوم في مصر

تتأثر أسعار اللحوم في مصر بالعديد من العوامل ومنها ما يلي:

العرض والطلب: عندما يكون العرض أكبر من طلب المستهلكين فإنه يؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم، وعلى العكس عندما يكون الطلب أكبر من العرض فإنه يؤدي إلى إرتفاع في الأسعار.

التكاليف التشغيلية: تؤثر التكاليف التشغيلية على تحديد سعر اللحم وهي تشمل الإنتاج والتوزيع والتخزين والنقل.

العوامل الاقتصادية: تؤثر العوامل الاقتصادية أيضًا على تكلفة اللحم وبالتالي تؤثر على أسعاره ومنها التضخم وسعر صرف العملة.

العين الاخبارية