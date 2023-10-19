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بالصور.. بورتسودان: ضبط 1200 جرام ذهب مسروق من ولاية الخرطوم
تمكنت الخلية الامنية المشتركة بولاية البحر الأحمر من ضبط عدد واحد كيلو ومئتي جرام من الذهب المسروق من ولاية الخرطوم.
كما تمكنت الخلية الامنية المشتركة من ضبط عدد (39) قطعة سلاح كلاشنكوف بالولاية. وضبط عملات اجنبية متداولة عبر تجار العملة بالولاية.
ووقف الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم علي الانجازات الكبيرة التي حققتها الخلية الامنية المشتركة بولاية البحرالاحمر بحضور الاستاذ فتح الله الحاج احمد والي ولاية البحرالاحمر المكلف والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية واللواء ركن محمد عثمان محمد حمد قائد منطقة البحرالاحمر العسكرية وأعضاء لجنة الامن بالولاية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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