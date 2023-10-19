تزويد مصر بالأسلحة على مدار السنوات الماضية يؤكد بُعد رؤية السيسي





قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن جلسة الأمس في مجلس الشيوخ، واليوم في البرلمان المصري تعتبر وثيقة تاريخية تؤكد أصالة الشعب المصري والتفافه حول زعيم وطني مخلص، قدرت وطنيته الحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية وسلامة المواطن المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة على قناة “أون”، مع الإعلامية سارة حازم، أن ما حدث من أحاديث لكافة الأعضاء في مجلسي الشعب والشورى وما انتهت إليه الجلسة أمس بمثابة تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للحفاظ على أمن مصر القومي والحدود المصرية، منوها أنه فيما يخص القضية الفلسطينية فإنه يجب أن نكون أمام حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وتابع: “حديث الرئيس كان واضحا، وهو أننا وإن كنا دعاة سلام، ونمد يدنا اليمنى دئما للجميع بالسلام، فإن ذلك لا يخل بأن نكون حاملين باليد اليسري السلاح والمعدات التي تؤمن هذا السلام”.

وأردف: “السنوات الماضية عمل الرئيس السيسي على تزويد الجيش المصري بأفضل وأحدث أنواع الأسلحة، وهذا يؤكد بعد رؤية السيسي، بأن أمن وأمان المواطن من أهم الأمور، وده رد على المغرضين اللى حاولوا يستغلوا الأزمة الاقتصادية في العالم كله عشان يشوهوا البلد”.

صدى البلد