بالصور.. ضبط أجهزة إلكترونية بالمناقل قادمة من الخرطوم “حواسيب وطابعات ومكيفات”

تمكن فريق من الشرطة الأمنية بمحلية المناقل بقيادة الملازم أول محمد الأمين يوسف صباح الخميس من ضبط كمية من المسروقات على متن حافلة قادمة من الخرطوم وذلك بإرتكاز (65 كمل نومك) حيث شملت المضبوطات 52 شاشة حاسوب و40 جهاز حاسوب و47 طابعة وثلاجة ومكيف.

من جانبه أشاد الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل رئيس لجنة الأمن لدى زيارته لرئاسة الشرطة الأمنية بالمناقل برفقة أعضاء لجنة أمن المحلية بجهود الشرطة الأمنية ومساهماتها كعين ساهرة على الثغرة التي تليها ضمن المنظومة الأمنية المكونة من مجمل طيف القوات النظامية بالمحلية والتي كانت في جملتها صمام أمان للمحلية والولاية، مجدداً الإشادة بكل الارتكازات والطوافات.

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