الخارجية الروسية تنتقد مساعدات بايدن لإسرائيل وأوكرانيا





قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف نفسه وأن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة، ولا تقاتل من أجل الأفكار، من خلال التصريح الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه استثمار.

ووصف بايدن، أمس ، مساعدة أوكرانيا وإسرائيل الولايات المتحدة بأنه “استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأميركي لأجيال”، وذلك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم مساعدات جديدة.

وأضافت زاخاروفا، عبر تطبيق “تيليجرام” أن “تعليقات بايدن تنم عن استخفاف”.

وتابعت: “لقد اعتادوا أن يطلقوا على هذا الأمر اسم (الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية)، والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائماً، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبداً”.

وواصلت زاخاروفا: “عادة ما تكون الحروب (استثمارات ذكية) بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأميركية، ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون”.

صدى البلد