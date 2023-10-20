أمريكا تعتزم نقل آلاف القذائف المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل





أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا تخطط لنقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل.

وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: “يعتزم البنتاغون إرسال عشرات الآلاف من القذائف عيار 155 ملم إلى إسرائيل كانت موجهة إلى أوكرانيا”.

وأشار المقال المنشور على موقع “أكسيوس” إلى أن الذخيرة كانت محفوظة “منذ أشهر” ضمن الترسانة الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن أمريكا تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من نوع “القبة الحديدية” إلى إسرائيل.

وقد قامت أمريكا بالفعل بنقل دفعة من الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التسليم.

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.

وكالة سبوتنيك