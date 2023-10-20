إسرائيل تخلي سفاراتها لدى 5 دول بينها مصر والأردن على وقع التصعيد في غزة





صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم إخلاء 5 سفارات، منذ بداية التصعيد في غزة، وإصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية أخرى حول العالم بالبقاء في المنازل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان الخميس: “إخلاء 5 سفارات إسرائيلية منذ بداية الحرب في كل من مصر والأردن والبحرين والمغرب وتركمستان، وإعادتهم جميعا إلى إسرائيل”.

وأضافت أنه “تم إصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم وتحديدا أوروبا وأمريكا اللاتينية بأن يبقوا في منازلهم”.

وتجمعت حشود من الأردنيين، مساء يوم الثلاثاء، وتوجهت نحو السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. نجحت الجموع في الوصول إلى مناطق قريبة من السفارة الإسرائيلية.

والتظاهرات مستمرة في العديد من البلدان العربية تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الحالي.

وكالة سبوتنيك