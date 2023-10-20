من سيحضر قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية؟





تستضيف مصر مؤتمر دولي (قمة القاهرة الدولية للسلام)، السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قمة القاهرة الدولية للسلام، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، في قصر الاتحادية الرئاسى بالقاهرة، الأربعاء، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وقال الرئيس السيسي: “تناولت مع المستشار شولتس القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام”.

وأكد عدد من الدول المشاركة فى قمة القاهرة الدولية للسلام المقرر عقدها فى العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن قمة القاهرة الدولية للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التى شهدت تصعيدا غير مسبوق ضد قطاع غزة التى بدأتها قوات الاحتلال، تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة، وجاءت الجهود المصرية فى المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، وبحث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

قائمة الزعماء المتوقع حضورهم قمة القاهرة للسلام:

‭‭‭‭-‬‬‬‬ الرئيس عبد الفتاح السيسي

– الرئيس الفلسطيني محمود عباس

– ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

‭‭‭‭-‬‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

– رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

– رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

– رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

– الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

– وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

– وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

– وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

– وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

– الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

– رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

– مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

جدير بالذكر أن قمة القاهرة الدولية للسلام، تأتي بعد إلغاء القمة الرباعية “المصرية – الأمريكية- الفلسطينية- الأردنية” التى كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان، وأعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف المستشفى الأهلي المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا الفلسطينيين.

صدى البلد