قصة غريبة وراء عدم دفن الأميرة ديانا مع عائلتها.. حقائق تكشف لأول مرة





عندما كشفت كارين، زوجة إيرل سبنسر، عن السبب الحقيقي وراء دفن الأميرة ديانا في منزل الثورب في نورثهامبتونشاير، أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وبين المعجبين، فقد كانت هناك تكهنات طويلة بشأن مكان دفن الأميرة، وكانت الأقاويل تشير إلى أنها قد دُفنت في سرداب العائلة في الكنيسة التي اعتادت عائلة سبنسر التواجد فيها.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، أكدت كارين أن الأميرة ديانا لم تدفن في سرداب العائلة بسبب قوانين المملكة المتحدة.

وفقًا للقانون، كان من الضروري حرق جثة الأميرة قبل دفنها في القبو، وهذا ما لم ترغب فيه الأميرة ديانا، لذلك، تم اتخاذ قرار بدفنها في منزل الثورب بدلاً من ذلك.

ردود الفعل على توضيح كارين كانت إيجابية، حيث أعرب المعجبون عن امتنانهم لها على توضيح الحقيقة المطمئنة بعد سنوات من التكهنات.

تمت مشاركة ردود الفعل الإيجابية على المنشور الذي نشرته كارين على حسابها في “إنستجرام”، وأشاد المعجبون بالشجاعة التي أظهرتها في الكشف عن هذه القصة الطويلة.

من المثير للاهتمام أن توضيح العائلة جاء من خلال تعليقات على منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو أمر غير تقليدي للكشف عن أمور هامة مثل هذه، ومع ذلك، فإن توضيح العائلة أشعل النقاش وأعطى الإجابة المنتظرة للجمهور.

يظهر هذا التوضيح أن العائلة قد تناولت الموضوع بصدق وشفافية، وهو ما يمكن أن يساعد في تهدئة التكهنات والشائعات المستقبلية بشأن موضوع دفن الأميرة ديانا.

وكانت البحيرة في السابق جسرا للوصول إلى الجزيرة التي تتواجد فيها الراحلة ديانا الآن، ولكن تمت إزالته لأسباب أمنية.

وكشف الأمير هاري عن كل ذلك في مذكراته “سبير”، موضحا: “لقد تمت إزالة الجسر، لإعطاء والدتي الخصوصية، وإبعاد المتسللين”.

على مر السنين، قام الأمراء ويليام وهاري بزيارات متعددة إلى مثوى ديانا، حتى أن هاري اصطحب ميجان ماركل لتقديم احترامها لها.

لكن الغريب أن الملك تشارلز لم يزر حتى الآن قبر الأميرة ديانا، وكشف إيرل سبنسر في عام 2001 أن الأمير لم يقم بزيارة بعد، وقال: “الأمير تشارلز لديه دعوة مفتوحة، كما يعلم، للحضور إلى النصب التذكاري، لكنه لم يقبل هذه الدعوة بعد”.

صدى البلد