حركة تمازج تدعو رئيس جنوب السودان لوقف الحرب بالبلاد





دعت حركة تمازج السودانية رئيس دولة جنوب السودان للتدخل العاجل لوقف الحرب التي إندلعت بالبلاد مؤخراً، مبدية إنزعاجها من بعض التحركات وتفاجئها بوصول وفد آخر يدعي تمثيل الحركة غير الوفد الذي دفع به رئيس الحركة الفريق محمد علي قرشي في وقت سابق عليه.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبهة الثالثة تمازج

أمانة الإعلام الإتحادية

تلقينا دعوة رسمية من الوساطة في دولة جنوب السودان قبل أيام لعقد إجتماع تشاوري بعاصمة دولة جنوب السودان ” جوبا ” في الفترة ما بين ٢١/٢٠ من الشهر يهدف إلى وقف الحرب التي إندلعت بالبلاد مؤخراً.

بعد تلقي الحركة الدعوة أرسلت أسماء الوفد الذي من المفترض أن يشارك في الإجتماع التشاوري وفق ترتيبات يتم الإتفاق حولها .

تفاجأت الحركة بوصول وفد آخر يدعي تمثيل الحركة غير الوفد الذي دفع به رئيس الحركة الفريق محمد علي قرشي في وقت سابق عليه و حتى نوضح موقف الحركة الرسمي من هذه الملابسات لزم علينا توضيح الآتي:

أولاً/ الحركة لم تدفع بأي ممثلين لها في الإجتماع التشاوري سوى الأسماء التي رفعت من قبل رئيس الحركة و هي بحوزة الوساطة .

ثانياً/ نطالب الوساطة بعدم التعامل مع الوفد الذي وصل مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة “جوبا” لأنه فاقد للشرعية.

ثالثاً/ نحمل الوساطة مغبة تجاوز الحركة و التعامل مع الوفد و أي مخرجات تخرج في هذا الصدد الحركة غير معنية بها.

رابعاً/ نناشد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميار ديت بالتدخل العاجل لإحتواء الموقف و وضع حد لتدخلات الوساطة المخلة في شؤون الحركة.

خامساً/ الحركة تعي جيداً متطلبات المرحلة و المؤمرات التي تحاك ضدها و تحمل الوساطة و حكومة ولاية البحر الأحمر تداعيات هذه التدخلات .

عثمان عبدالرحمن سليمان

الناطق الرسمي باسم حركة تمازج السودانية

الجمعة / ٢٠ / أكتوبر/ ٢٠٢٣م