إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة مصر والأردن “فورا”





طالبت السلطات الإسرائيلية، السبت، مواطنيها بمغادرة مصر والأردن “بشكل فوري”، في ظل التصعيد الحالي في قطاع غزة والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها بلدان عربية داعمة للفلسطينيين.

وأصدر مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل بيانا مشتركا، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وبالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها عدة دول في المنطقة “ضد إسرائيل”، تم توجيه توصيات برفع مستوى التحذيرات بشأن السفر إلى مصر والأردن للمستوى الرابع، جاء فيها “عدم السفر إليها ومغادرة المقيمين فيها.. في أسرع وقت”.

وأشار البيان إلى أنه تم رفع التوصيات إلى المستوى الثالث فيما يخص المغرب، وتوصية الإسرائيليين بعدم السفر إلى هناك.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية “أمرت بإجلاء موظفي سفارتها بالمغرب، بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة”.

كما تأتي عملية الإخلاء في إطار “حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وإجراءات أمنية إضافية، ونقل مبعوثين من بعض الدول إلى دول أكثر أمانا”، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وخرجت مظاهرات في مدن عربية وإسلامية دعما للفلسطينيين، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي أودت بحياة الآلاف وأغلبهم من المدنيين.

وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، في أعقاب هجوم لحركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) ضد إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي، أغلبهم من المدنيين، بجانب اختطاف حماس لنحو 200 شخص، أغلبهم من المدنيين أيضًا.

فيما أسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 4 آلاف قتيل فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، بجانب أزمة إنسانية في ظل منع الكهرباء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية عن القطاع المحاصر بالأساس منذ أكثر من 16 عاما.

الحرة