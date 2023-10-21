شاهد بالصور.. الكوادر الصحية في مستشفى البشير تنفذ وقفة تضامنية مع غزة





نفذت الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مستشفى البشير وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستنكارا للجرائم الصهيونية المرتكبة بحقه وآخرها جريمة المستشفى المعمداني والتي استشهد خلالها أكثر من 800 فلسطينيا.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والكوادر الصحية والاعتداء على المستشفيات والجرحى. وأشادت الشعارات بموقف المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك بالدفاع عن الشعب الفلسطيني.

صحيفة الدستور