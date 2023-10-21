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شاهد بالفيديو.. مقدم برنامج “زول سغيل” يتعرض للسخرية من ضيفه (جلحاتك مطار عديل الناس تهبط فيه) ونحنا كسودانيين عاوزين أشكالنا تجي كيف يعني؟

2023/10/21

تعرض مصعب سومي مقدم البرنامج الشهير “زول سغيل” للسخرية من أحد ضيوفه الشباب خلال حلقة قام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاول مقدم البرنامج السخرية من ضيفه أثناء حديثه عن “الجلحات” ليباغته الضيف الشباب بسخرية أكبر.

http://https://www.facebook.com/reel/282015744748345?mibextid=B7JvUZ

حيث قام الضيف بوضع يده على رأس سومي موجهاً له سخرية عنيفة (جلحاتك مطار عديل الناس تهبط فيه) وتابع ونحنا كسودانيين عاوزين أشكالنا تجي كيف يعني؟.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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