بعد قصف محطة مياه المنارة: الخارجية تدين استهداف المليشيا المتمردة لمرافق الخدمات

وجاء في البيان انه مواصلة لنهج المليشيا المتمردة في إستهداف المرافق الإنسانية وتعريض حياة المدنيين العزل للخطر،. قصف المتمردون يوم ٢١ اكتوبر محطة مياه المنارة، شمال أمدرمان، بعدد ١٣ دانة، سقطت ٨ منها في حوض تنقية المياه، مما أدى لإيقاف العمل بالمحطة مؤقتا لقياس أثر السموم على المياه. وتعد محطة مياه المنارة من محطات المياه الرئيسية في منطقة أمدرمان، خاصة محافظة كرري. ويؤدي توقفها لتعريض كل المحافظة للعطش.