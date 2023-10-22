متحف شيكان المجتمعي ينظم ورشة لصون التراث الثقافي





أكد الأستاذ عبدالمطلب عبدالمتعال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والأعلام والشباب والرياضة ولاية شمال كردفان، اهتمام المجلس بالحفاظ على التراث الثقافي اللامادي وصونه من التغيير المناخي والنزاعات.

جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لورشة صون التراث الثقافي بالتنسيق مع متحف شيكان المجتمعي وذلك بقاعة مستشفى الضمان.

الأستاذة أماني يوسف بشير مدير متحف شيكان المجتمعي أوضحت أن هذه الورشة مواصلة لمشروعات عديدة هدفت الى تطوير عمل المتاحف بالسودان والسعي لتغيير فكرة الزيارات التقليدية للمتاحف وهي زيارات تعليمية مشيره الى الشراكات المختلفة مع الجهات ذات الصلة.

وتقدمت بالشكر للدكتورة فاطمة مصطفى الخبيرة في مجال حفظ وصون التراث الثقافي اللامادي وميسر الورشة لدورها الفاعل في تأسيس متحف الطفل بمتحف شيكان المجتمعي.

الأستاذ جماع المهدي مدير ادارة الثقافة والإعلام بالمجلس أبان أن الولاية تحتاج للعديد من المعايير للحفاظ على تراثها الثقافي، مشيرا الى تسجيل محمية جبل الداير كمحمية عالمية لما تحتوية من حيوانات وأشجار نادرة، معربا عن سعادته بإقامة هذه الورشة.

الدكتور فاطمه مصطفى الخبير وميسر الورشة اعربت عن شكرها وتقديرها للأستاذ عبدالمطلب عبدالمتعال امين المجلس الأعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة لاهتمامه بالحفاظ على التراث الثقافي اللامادي، موضحة الاتفاقيات الدولية التي تمت في هذا الجانب لصون وحفظ الحقوق.