شاهد.. رقية أشرف صانعة المحتوى المصرية تتأنق بالعلم الفلسطيني ” ادعولهم دعوه تسندهم”





طلبت صانعة المحتوى المصرية “رقية أشرف” من متابعيها بالدعوة للشعب الفلسطيني في أزمته الحالية، وإظهاراً لدعمها قامت بارتداء علم دولة فلسطين بشكل أنيق.

وتفاعل آلاف المعجبين على شبكات التواصل الاجتماعي بالروح الإيجابية التي أبدتها “رقية أشرف” وسلوكها في دعم قضايا الشعوب العربية، حيث كانت ولا زالت تطالب بالدعاء للسودانيين وهم يعيشون أزمة حرب كبرى.

وقالت رقية أشرف على صفحتها الرسمية بحسب رصد محرر “كوش نيوز” أن الصورة وهي بالعلم الفلسطيني فقط لدعم القضية والتذكير بها لا أكثر، ثم كتبت:

اللهم انزل عليهم السلام

اللهم النصر لهم

اللهم احفظهم

اللهم ارزقهم الصبر

اللهم ارحم شهدائهم

ولدى صانعة المحتوى المصرية “رقية أشرف أسلوب جذاب ومهذب، وسلوك متواضع في التفاعل مع الآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي، ولديها مجموعة براند خاصة بها، وتمتاز بروح إيجابية ومحفزة على المنصات الرقمية.

نقلاً عن – “كوش نيوز“