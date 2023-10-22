أكثر من 700 طبيب مصري جاهزون للذهاب إلى غزة





كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل تدريب أول أطباء متطوعين لدعم مصابي فلسطين، قائلًا إنه تم الإعلان على صفحة النقابة وتقدم عدد كبير من الأطباء، حيث يتم جمع الأطباء حسب التخصصات التي يحتاجها قطاع غزة ومنها جراحة عامة وجراحة مخ وأعصاب وعظام ورعاية مركزة وتخدير ونفسية وعصبية.

وأضاف “عبد الحي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه تقدم أكثر من 700 طبيب حتى ظهر أمس في التخصصات المطلوبة، ويجري تدريبهم على هيئة مجموعات مجموعة تلو الأخرى لمدة يومًا واحد في الهلال الأحمر على كيفية التعامل في المناطق الملتهبة.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء أن تدريب أول مجموعة غدًا الاثنين، منددًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني الأهلي ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية، لافتًا إلى الوضع الصحي في غزة سئ للغاية بسبب نقص المستلزمات الطبية.

صدى البلد