لدواع أمنية.. منع سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها





نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية رقم 1992 لسنة 2023 بحرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية لدواعٍ أمنية.

استند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اكتساب الجنسية المصرية.

نصت المادة الأولى على أن “تُحرم منال إسماعيل محمد رباح فلسطينية الجنسية، مواليد فلسطين في 9 نوفمبر 1968 من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة (السادسة / 1) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية”.

صدى البلد