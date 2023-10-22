شاهد بالفيديو.. ظهور سوق بمنطقة السجانة بالخرطوم يحمل اسم (سوق دقلو) يتم فيه بيع الأجهزة المسروقة من منازل المواطنين وسيدة توثق ما يجري بداخله عبر كاميرا هاتفها





وثقت سيدة سودانية عبر كاميرا هاتفها المحمول لواقعة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كشفت السيدة خلال تصويرها عن ظهور سوق بمنطقة السجانة بالخرطوم يتم فيه بيع الأجهزة المسروقة من منازل المواطنين.

وبحسب تأكيدات المتابعين فإن السوق الذي ظهر بعد الحرب أطلق عليه المواطنين (سوق دقلو) ويتم فيه بيع الأجهزة الكهربائية وغيرها من ممتلكات المواطنين التي تم نهبها خلال الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين