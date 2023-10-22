بعد قصف إسرائيل لموقع مصري بالخطأ.. مصطفى بكري: هذه وقاحة والاعتذار مرفوض ويجب الرد فوراً





علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن واقعة إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “إكس” (تويتر سابقا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرب عن أسفه لضرب موقعا مصريا بالخطأ، متابعا: “يا فرحتنا بالاعتذار. هذا أمر يجب أن يرد عليه فورا، وأن يقدم احتجاج رسمي وشكوى لمجلس الأمن”.

وأضاف: “لا يجب قبول الاعتذار. هذه وقاحة متعمدة، واستفزاز وجر شكل”.

وتابع: “أعرف أن مصر لن تصمت، ولكن يجب إبلاغ الرأي العام بالموقف المصري، أما اعتذارهم فهو مرفوض، مرفوض، مرفوض”.وأعلن المتحدث العسكري، أنه خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرب عن أسفه لضرب موقعا مصريا بالخطأ . يافرحتنا بالإعتذار . هذا أمر يجب أن يرد عليه فورا ، وأن يقدم إحتجاج رسمي وشكوي لمجلس الأمن . لايجب قبول الإعتذار .هذه وقاحه متعمده ، واستفزاز وجر شكل . أعرف أن مصر لن تصمت ، ولكن يجب إبلاغ الرأي العام بالموقف المصري ،… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 22, 2023

وأشار المتحدث العسكري، في بيان، إلى أن الجانب الإسرائيلى قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة.

الشروق نيوز