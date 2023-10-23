تقرير الأمراض الوبائية بالسودان: عدد الوفيات 38 حالة





أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقريرا يشمل الأمراض الوبائية بالبلاد في الفترة من 15 ابريل وحتى 20 أكتوبر 2023م. حمى الضنك:

جملة الحالات التي تم تبليغها من جميع الولايات 3414 حالة وبلغ عدد الوفيات فيها 38 حالة وفاة.

تم تسجيل حالات حمى الضنك في 9 ولايات ( القضارف 2231 حالة ، الجزيرة 145حالة ، جنوب كردفان 34 حالة ، شمال كردفان 490 حالة، كسلا 206 حالة، البحر الأحمر 17حالة، النيل الازرق 1 حالة،غرب كردفان 4 حالات ، شمال دارفور 286 حالة. 9 ولايات هذا العام مقارنة ب 13 ولاية في العام السابق.

أكثر الولايات المتأثرة بالمرض هي ولاية القضارف نسبةً للكثافة العالية للبعوض وعدم وجود المناعة الجماعية.

– موقف الإمداد مستقر في كل الولايات ( المحاليل الوريدية ودربات البندول) الإسهال المائي الحاد ( الكوليرا):

جملة الحالات التي تم تبلغيها 1617حالة اشتباه منها 64 حالة وفاة .

تم تسجيل حالات الإسهال المائي الحاد ، الكوليرا في 4 ولايات (القضارف 744 حالة، الخرطوم 256 حالة، الجزيرة 217 حالة، جنوب كردفان 400 حالة).

الحصبة: جملة الحالات التي تم تبليغها 4166 حالة إصابة بالحصبة منها 101 وفاة . سجلت 11 ولاية القضارف 59حالة ، الخرطوم 8حالة، الجزيرة 212 حالة، كسلا 290 حالة، البحر الأحمر 87 حالة، النيل الأبيض 3095 حالة، النيل الازرق 270 حالة، غرب كردفان 1حالة، نهر النيل 37 حالة، شمال دارفور 104حالة، سنار 3حالات