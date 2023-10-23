شاهد بالفيديو بنوتة نوبية عسل ترقص على “ما إنت جميل والجابك لي ملاك وجميل يا منديل”





رسل لي هدية جميلة .. خلت قلبي يحن ويميل، خطفت طفلة نوبية الأنظار وهي تتمايل رقصاً وطرباً على الأغنية السودانية المشهورة “يا منديل”.

حرير أبيض منقوش بقطيفة .. وصورة قلب بسهم نحيل .. ما انت جميل والجابك لي ملاك وجميل .. على وقع هذه الكلمات الجميلة، كانت حركة البنوتة “العسل” كما وصفها رواد شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “كوش نيوز“، فقد أظهرت براعة وبراءة وهي ترقص على غناء الفنانة ميرفت عمر التي تؤدي أغنية يا منديل لـ كروان السودان “سيد خليفة”.

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نقلاً عن – “كوش نيوز“