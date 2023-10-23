بالصور وإطلالة جريئة.. كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها برفقة شقيقاتها وابنة ترامب





احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ43 في أحد المطاعم الفاخرة، ودائما ما تثير كيم الجدل حول إطلالاتها الجريئة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

خلال هذه المناسبة، أطلّت كيم مرتدية فستانًا أحمر، مزوداً بفتحات وربطات عنق على الجانبين، وأكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية سوداء، وانتعلت حذاءً ذا كعب عال باللون البرتقالي.

كان من بين حضور الحفل والدتها كريس جينر وشقيقات كيم: كلوي، وكيندال، وكايلي، وكان من بين الحضور أيضاً: إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعلقت كيم علي الصور قائلة “مبارك جدًا لفوزك بالجائزة الكبرى للأصدقاء! لم أكن أحلم أبدًا بأنني سأكون محظوظًا جدًا لأن أدعو هؤلاء الفتيات بأصدقائي شكرًا لكم على كل حب عيد الميلاد”.

صدى البلد