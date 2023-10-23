السودان يحصد الجائزة الكبرى فى «نواكشوط السينمائى»





على الرغم من تعليق أنشطته قبل يومين من حفل الختام أمس الأول، حدادا على أرواح الشهداء فى قطاع غزة، أعلن مهرجان نواكشوط السينمائى الدولى جوائز دورته الأولى، حيث حصد الفيلم السودانى «ستموت فى العشرين»، للمخرج أمجد أبوالعلا، الجائزة الكبرى للمهرجان، وحصد العمانى «رماد»، لسليمان الخليلي، الجائزة الأولى للأفلام الروائية القصيرة، وفاز المغربى «العبد»، لعبدالإله الجوهرى، بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الروائية الطويلة.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تنويهًا خاصًا للفيلم الموريتانى «ضجيج» للمخرج عزيز ألمان. وفى إطار تشجيع الشباب، منح المهرجان جوائز أخرى لأفلام: «الورشات»، و«صناع المحتوى»، و«سينا موبايل».

بوابة الأهرام