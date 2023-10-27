شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تثير إعجاب وضحكات جمهورها بإطلالة ملفتة وتقول: (الدنيا مقلوبة وزول فاهم حاجة مافي)





أثارت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي إعجاب وضحكات جمهور في نفس الوقت بصورة قامت بنشرها حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت هدى عربي على الصورة: (وانا مارة في التايم لاين والدنيا مقلوبة وزول فاهم حاجة مافي) صورة المطربة نالت اعجاب الجمهور فيما خطفت عبارتها التي كتبتها ضحكات متابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين