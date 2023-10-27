شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي تستعرض بجسمها وتقدم فاصل من الرقص المثير وتصف نفسها بــ(القنبلة والقرضة مقفلة)





أثارت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي ضجة اسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الملقبة بحسناء السوشيال ميديا وهي تستعرض بجسمها وتتمايل في الرقص.

https://fb.watch/nWVHhCYLkF/

وقامت أمنية شهلي والتي تسمي نفسها “منوية” بالرقص على أنغام أغنية الراب “كنداكة” وأشارت لنفسها أثناء الرقص خلال المقطع الذي يقول فيه فنان الأغنية (البنت دي قنبلة قرضة مقفلة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين