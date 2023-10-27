انطلاق عمليات حصاد السمسم بمحلية الدندر





انطلقت بمحلية الدندر عمليات حصاد محصول السمسم للموسم الزراعي الحالي في مساحات الزراعة الآلية والتقليدية بعد وصوله مرحلة النضج.

وأوضح مدير الإدارة الزراعية بمحلية الدندر مهندس علي هجو أوضح أن المساحة المزروعة بالسمسم هذا الموسم بلغت 260 ألف فدان، مشيراً إلى خلو محصول السمسم من الآفات هذا العام مما يبشر بإنتاجية طيبة خاصة مع إرتفاع أسعاره حالياً بالأسواق.

وقال هجو إن محصول الذرة وصل مراحل متقدمة من مراحل النضج النهائي إلا أن عمليات حصاده لم تبدأ بعد إلا في المساحات التقليدية الصغيرة.

الجدير بالذكر أن أسعار قنطار السمسم تترواح حاليا مابين 58-60 ألف جنيه لسعر القنطار، كما أن هنالك تحديات تواجه عمليات حصاد السمسم والمتمثلة في إرتفاع أسعار الوقود علاوة على إرتفاع تكاليف العمالة والترحيل وغيرها من الصعوبات التي تواجه متطلبات عمليات الحصاد والتي قد تتسبب في إرتفاع أسعار السمسم.