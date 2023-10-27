السعودية تتحدث عن 100 مليون سائح هذا العام





قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة قد تسجل زيارة نحو 100 مليون سائح هذا العام، وذلك خلال كلمة له في “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تستضيفها الرياض.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي قد تصل حد مساهمته إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الخطيب: “شارفنا على مئة مليون سامح من السياحة الداخلية والخارجية، ولدينا مساهمة كبيرة لنا في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك اختارنا ولي العهد لرفع المستهدف إلى 75 مليون سائح في السياحة المحلية، وصلنا الآن إلى 30 مليون وهو 40 في المئة من المستهدف عام 2030”.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالسعودية 4 بالمئة بنهاية العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 3 بالمئة في 2019، وتستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول العام 2030، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

كما تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع لضخ من 70 إلى 80 مليار دولار بالاقتصاد بحلول العام 2030، وفقاً لتصريح سابق لوزير السياحة أحمد الخطيب.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من نسبة 3% لتصل إلى 7% منذ إطلاق الرؤية 2030، فيما تمت زيادة الهدف المتمثل في استضافة 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 إلى 150 مليون زائر سنوياً”.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة “إلكترونيًا” لمواطني عدد جديد من الدول، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة، وبذلك يصل عدد تلك الدول إلى 63.

الحرة