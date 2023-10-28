شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي تلفت أنظار المتابعين بإطلالة مبهرة وتقول: (استحق أنّ يُقال لي أنتِي العوُض) وومتابعون: (انتي العوض وأهل العوض والعسل حقهم)





نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت شهلي الملقبة بحسناء السوشيال ميديا خلال الصورة التي قامت بنشرها وهي في كامل أناقتها.

وكتبت “منوية” على الصورة التي حصدت مئات الاعجابات ( استحق أنّ يُقال لي أنتِي العوُض بعدّ كُل هذا العنَاء) ليرد عليها أحد المتابعين متغزلاً: (انتي العوض وأهل العوض والعسل حقهم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين