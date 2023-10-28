شاهد.. الفنانة ريان الساتة تدعم القوات المسلحة وتسخر من الدعم السريع بأغنية جديدة حصدت بها آلاف الاعجابات (الله لي قالوا الجيش كرب يا المرتزقة شوفوا فنون الحرب)





أصدرت المطربة السودانية المعروفة ريان الساتة أغنية جديدة حصدت بها آلاف الإعجابات وذلك بعد أيام قليلة من طرحها على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت أغنية ريان الجديدة داعمة للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وسخرت الساتة خلال الأغنية من قوات الدعم السريع في الوقت الذي حمست فيه جنود الجيش, وذلك في مطلع الأغنية التي تقول (الله لي قالوا الجيش كرب يا المرتزقة شوفوا فنون الحرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين