بيومي فؤاد وسيد رجب يتصدران أفيش فيلم أنا وابن خالتي





طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أنا وابن خالتى” الأفيش الرسمى له تمهيدا لعرضه في 12 ديسمبر المقبل بموسم نصف العام.

ويظهر فى الأفيش كل من بيومى فؤاد وسيد رجب لتصدران الأفيش الرسمى للعمل.

أكدت الفنانة ميمي جمال انها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم “أنا وابن خالتي”، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي.

وقالت ميمي جمال لـ صدى البلد: إننا انتهينا تماما من تصوير الفيلم والذى يعد مفاجأة للجمهور.

فيلم “أنا وابن خالتى” تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم “أنا وابن خالتى” بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعد آخر أعمال سيد رجب فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو، رحمة أحمد، صبري فواز، محمد لطفي، مصطفى غريب، عايدة رياض، والعمل من إخراج معتز التوني.

بينما كان آخر أعمال بيومى فؤاد فى السينما فيلم مغامرات كوكو والذى شاركت البطولة كل من خالد الصاوى وشيرين رضا.

صدى البلد