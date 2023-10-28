محلل ألماني: “نبوءة” بوتين بخصوص أوكرانيا بدأت تتحقق





أعلن غوستاف غريسيل، المحلل العسكري في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع تلفزيون ZDF، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راهن بشكل صحيح على تعب الغرب المتزايد من الإنفاق الباهظ على أوكرانيا.

وقال المحلل: “في روسيا، يعلمون أن أوكرانيا تعتمد على الدعم الدولي. إذا لم يكن من الممكن هزيمة الجيش الأوكراني بسرعة، ففي غضون سنوات قليلة يمكن أن ترتفع تكلفة هذه العمليات العسكرية كثيرًا لدرجة أن الغرب سيقول في مرحلة ما: لقد اكتفينا”.

ووفقاً لغريسيل، فإن موقف روسيا يستند إلى ملاحظات بوتين الشخصية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان ــ فقد خلص إلى أنه إذا أصبحت التكاليف في أوكرانيا مرتفعة للغاية، فإن الغرب سوف يبتعد عنها.

وأضاف الخبير أن روسيا تجبر أوكرانيا على الاعتماد بشكل متزايد على الغرب، باستنزافها قدرة صناعتها الدفاعية. ونظراً للمزاج السائد في أوروبا ــ انتصار حزب معارض لمساعدة كييف في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وسوء علاقات أوكرانيا مع بولندا ــ فإن دعم أوروبا والولايات المتحدة لزيلينسكي سوف يضعف قريباً.

علاوة على ذلك، يؤكد غريسيل أن احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 والخلافات في الكونغرس المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ومناقشة الميزانية لا تصب أيضًا في صالح كييف.

ويخلص إلى أن استراتيجية بوتين تبرر نفسها – فنظراً للانقسام في أوروبا والولايات المتحدة، ليس هناك أي معنى للموافقة على تقديم تنازلات لأوكرانيا.

وكالة سبوتنيك