شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي تغني وترقص وتصرخ بشكل هستيري أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام على أنغام (تحب زول تقول زولي)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي ظهرت تغني فيه “شهلي” وهي تقود سيارتها في الشارع العام يعود تاريخه لشهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت أمنية الملقبة بحسناء السوشيال ميديا كانت قد ظهرت خلال المقطع وهي تغني وتتفاعل في الرقص وتصرخ بشكل هستيري على أنغام أغنية الفنانة ريان الساتة (تحب زول تقول زولي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين