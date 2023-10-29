شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يطرب شباب الحي وهو يقلد الفنان صلاح بن البادية بطريقة مدهشة ومتابعون: (شاعر الأغنية لو شافك كان اقتنع وقسمها نصفين)





أثار رجل سوداني في السبعين من عمره دهشة الحاضرين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول بغزارة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الرجل السبعيني وهو يطرب شباب الحي بتقليده الفنان الكبير الراحل صلاح بن البادية بطريقة مدهشة.

https://www.facebook.com/reel/205462625926425

وردد الرجل رائعة الراحل (سال من شعرها الذهب) بنفس طريقة بن البادية وهو ما جعل المتابعون يعلقون بإعجاب كبير, حيث كتب أحدهم (شاعر الأغنية أبو أمنة حامد لو شافك كان اقتنع وقسمها نصفين..نص ليك ونص لإبن البادية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين