شاهد بالفيديو.. خلال عمله في أثيوبيا.. الكوميديان السوداني حسن تسريحة يقوم بتوصيل “الباسطة” التي قام بصناعتها لحسناء أثيوبية في منزلها ويتفاجأ بأن الحسناء من متابعاته ومعجباته





نشر الكوميديان السوداني المثير للجدل حسن تسريحة مقطع فيديو عبر حسابه المتابع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر تسريحة خلال المقطع وهو يقوم بتوصيل “الباسطة” التي اتجه للعمل فيها بعد الحرب.

وقام الكوميديان المعروف بتوصيل “الباسطة” لأحد المنازل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتي نقل عمله فيها بعد أن هاجر إليها بعد رحلة طويلة.

وتفاجأ تسريحة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بأن صاحبة طلب التوصيل, حسناء أثيوبية ومن متابعيه ومعجبيه على تطبيق “تيك توك” الشهير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين