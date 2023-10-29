شاهد بالصورة والفيديو.. الحسناء اللبنانية العاشقة للأغنيات السودانية ترد على متابع حلف بالطلاق أنها سودانية (أنا لبنانية أب عن جد وأستمع للأغاني السودانية منذ 15 عام وبلاش تطلقوا نسوانكم)





خرجت حسناء لبنانية اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بحبها وعشقها للأغاني السودانية في مقطع فيديو وضحت من خلاله بعض التفاصيل التي أثارت الشكوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردت الحسناء اللبنانية على رجل سوداني حلف بالطلاق أنها سودانية وذلك بعد مشاهدته لفيديوهات التي تقوم بنشرها وتغني من خلالها بعض الأغنيات السودانية.

وذكرت الفتاة اللبنانية في حديثها أنها لبنانية أب عن جد, حيث ولدت في لبنان من أب لبناني وأم لبنانية ولم تزور السودان مطلقاً).

وفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكدت الحسناء للرجل الذي حلف بالطلاق أن حبها للأغاني السودانية جاء بعد اهتمامها بها قبل 15 عام إبان ظهور المطرب الشاب طه سليمان.

كما طالبت الرجل بعدم الحلف بالطلاق لأن زوجته ليس لها ذنب في هذا النقاش, وقالت: (بلاش تطلقوا نسوانكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين