انهيار علا غانم من البكاء .. “نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي”





حرصت الفنانة علا غانم، على تواجدها في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة ، إثرالقصف والعنف المستمر لهم على يد الإحتلال الصهيوني.

ودخلت الفنان علا غانم في حالة انهيار وبكاء هستيري ، وقالت فى تصريحات لـ “عرب وود”: نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي ونشارك في حملات الإغاثة والمساعدات”.

كشفت الفنانة علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر .

وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

أزمة علا غانم وطليقها السابق:

وقد علقت الفنانة علا غانم مؤخرًا على أزمتها مع طليقها السابق ، قائلة أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي .

وأضافت علا غانم فى تصريحات ل”صدي البلد”: أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.

وعلقت علا غانم ، قائلة: ” أعتبرت نفسي أتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي”.

وتابعت علا غانم: أنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات ، هى فقط منتظرة القانون لإسترجاع كل ما هو سلب منها .

واختتمت علا غانم حديثها بنصيحة للستات قائلة: “كونى قوية وعندك ثقة عالية بنفسك دائمًا ، ومتخليش حاجة تكسرك أبدًا ودافعي عن حقوقك ، والأزمات دائمًا تقوي ، وكل الدعم لجميع الستات.

صدى البلد