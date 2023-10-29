صغار منتجي السمسم بالدندر: الانتاجية عالية والاسعار مجزية هذا العام





تشهد اسواق المحاصيل بمحلية الدندر هذه الايام حركة نشطة بعد دخول محصول السمسم من صغار المنتجين في قطاع الزراعة التقليدية والذي حقق انتاجية عالية هذا العام، فيما تجري عمليات الحصاد لمحصول السمسم في مشاريع الزراعة الآلية للمزارعين الرواد وكبار المزارعين.

واشار الاستاذ طه علي طه ممثل صغار المنتجين بمحلية الدندر إلى الانتاجية العالية لمحصول السمسم هذا العام والذي حقق هذا اسعار مجزية مما أدى لارتفاع الروح المعنوية لصغار المنتجين، مبينا ان سعر القنطار بلغ ٦٠ الف جنيه اي ان (الاردب) بمبلغ ٢٤٠ الف جنيه.

واشاد ممثل صغار المنتجين بمحلية الدندر في تصريح لـ(سونا) بالدور الذي لعبة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فرع سنجة في تمويل العمليات الزراعية لعدد كبير من صغار المنتجين بمحلية الدندر.